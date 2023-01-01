消费品行业 — SAP云迁移

使用多年的SAP系统也已让IT系统臃肿不堪，Britvic希望在不对当前业务造成中断的前提下，升级SAP应用，并将其迁移至AWS混合云环境，同时部署一套先进的灾备系统。Britvic因此寻求高知特的协助。

我们的解决方法

首先，我们利用一套自有云评估和转换框架工具，对Britvic既有的SAP系统升级需求和向AWS云迁移需求，进行了整体性评估。然后，我们为Britvic提供了一套完善的SAP上云解决方案，包括迁移方法论、工具套件和培训服务，全面保障项目的成功。与Britvic团队合作，我们专门为SAP系统的关闭和启动撰写了自动化脚本。我们将系统的开发和集成测试环境，从本地数据中心迁移到了AWS在欧洲地区的云上。我们利用微软群集服务器的故障转移集群，搭建了现场用户验收测试系统和生产系统。我们还利用SQL故障转移集群，搭建了一套独立运行的灾备服务器，并实施了两层加固，以保障系统的无间断运行。

在整个项目中，我们的团队与Britvic紧密沟通与合作，明确需求，为Britvic制定了科学的项目战略与目标。我们还与Britvic分享类似项目的成功经验，提供在系统设计和云迁移方面的专业见解。在此过程中，我们赢得了客户深深的信赖。