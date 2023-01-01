消费品行业 — SAP云迁移

挑战
越来越多的企业发现，数据中心运维成本作为IT必要性成本，正逐年增加。英国知名软饮料品牌Britvic (碧域) 就面临挑战。Britvic不仅需要管理数据中心的运维成本，同时还需要管理场地，以保障SAP系统的正常运行。
使用多年的SAP系统也已让IT系统臃肿不堪，Britvic希望在不对当前业务造成中断的前提下，升级SAP应用，并将其迁移至AWS混合云环境，同时部署一套先进的灾备系统。Britvic因此寻求高知特的协助。
越来越多的企业发现，数据中心运维成本作为IT必要性成本，正逐年增加。英国知名软饮料品牌Britvic (碧域) 就面临挑战。Britvic不仅需要管理数据中心的运维成本，同时还需要管理场地，以保障SAP系统的正常运行。
使用多年的SAP系统也已让IT系统臃肿不堪，Britvic希望在不对当前业务造成中断的前提下，升级SAP应用，并将其迁移至AWS混合云环境，同时部署一套先进的灾备系统。Britvic因此寻求高知特的协助。
首先，我们利用一套自有云评估和转换框架工具，对Britvic既有的SAP系统升级需求和向AWS云迁移需求，进行了整体性评估。然后，我们为Britvic提供了一套完善的SAP上云解决方案，包括迁移方法论、工具套件和培训服务，全面保障项目的成功。与Britvic团队合作，我们专门为SAP系统的关闭和启动撰写了自动化脚本。我们将系统的开发和集成测试环境，从本地数据中心迁移到了AWS在欧洲地区的云上。我们利用微软群集服务器的故障转移集群，搭建了现场用户验收测试系统和生产系统。我们还利用SQL故障转移集群，搭建了一套独立运行的灾备服务器，并实施了两层加固，以保障系统的无间断运行。
在整个项目中，我们的团队与Britvic紧密沟通与合作，明确需求，为Britvic制定了科学的项目战略与目标。我们还与Britvic分享类似项目的成功经验，提供在系统设计和云迁移方面的专业见解。在此过程中，我们赢得了客户深深的信赖。
为了帮助Britvic 将SAP应用升级并迁移到更加安全可靠、高可用性的混合云环境，并实现强大的灾备能力，我们全程保驾护航。在不对当前业务造成中断的前提下，我们成功上线SAP云迁移项目。SAP上云，大大降低Britvic的IT运营成本。AWS云提供的按使用付费的灵活成本模式，也帮助Britvic大大降低CAPEX支出。
SAP上云大幅降低IT运营成本
SAP通过云服务实现按需配置，大幅提高了系统的稳定性和灵活性
AWS提供的按使用支付模式，大幅降低Capex成本
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Cognizant高知特
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