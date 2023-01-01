运输与物流 — SAP分析云

伊丽莎白河隧道工程公司之前采用的 商业智能 平台基于SAP BusinessObjects系统，适于简单的日报、月报和年报处理，但面对高级分析和性能扩展需求时，SAP BusinessObjects存在极大的局限性。在伊丽莎白河隧道工程公司将大部分的基础设施从本地迁移到AWS云后，决定将其BI系统也迁移到云上，因此寻求高知特的协助，在AWS上部署和实施SAP Analytics cloud分析云。

鉴于重大基础设施隧道工程项目所涉及的范围，伊丽莎白河隧道工程公司 (ERC)需处理的数据体量巨大，并需要协调多个业务部门和责任部门。为了应对项目呈指数级增长的数据，数据可视化变得极为关键。

我们的解决方法

伊丽莎白河隧道工程公司认可高知特在云迁移领域的深厚经验与专长。随着项目的扩大，他们对预测分析的需求越来越多。具体上，伊丽莎白河隧道工程公司希望深入洞悉收费公路的使用情况、客户类型、收入、成本及内部运营情况等。

项目服务范畴包括SAP BusinessObjects及其组件迁移上云，以及AWS云上实施和配置SAP Analytics Cloud分析云。项目完成后，伊丽莎白河隧道工程公司将能够利用SAP Analytics Cloud分析云强大的功能，创建先进的仪表盘，对客户支付模式、行为习惯、日常交通模式、数据流量预测、客服中心座席使用量、运营绩效监测、交易和收入预期等，进行深入而全面地了解。