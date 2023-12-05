挑战

从事巧克力和可可行业的每个人可能都知道 Barry Callebaut 这个名字。 这家总部位于瑞士的公司是世界顶级的高品质巧克力和可可产品制造商，从原材料采购到高端巧克力生产，其业务活动贯穿价值链中的每一个环节。

公司 13,000 多名员工是 Barry Callebaut 成功的核心，公司努力创造一个包容的环境，让每个人都能做真实的自己，同时可以帮助他人取得成功。 考虑到这一目标，日益激烈的人才竞争促使公司通过一项深入的员工调查，来重新审视整个企业的员工敬业度。