挑战
从事巧克力和可可行业的每个人可能都知道 Barry Callebaut 这个名字。 这家总部位于瑞士的公司是世界顶级的高品质巧克力和可可产品制造商，从原材料采购到高端巧克力生产，其业务活动贯穿价值链中的每一个环节。
公司 13,000 多名员工是 Barry Callebaut 成功的核心，公司努力创造一个包容的环境，让每个人都能做真实的自己，同时可以帮助他人取得成功。 考虑到这一目标，日益激烈的人才竞争促使公司通过一项深入的员工调查，来重新审视整个企业的员工敬业度。
从事巧克力和可可行业的每个人可能都知道 Barry Callebaut 这个名字。 这家总部位于瑞士的公司是世界顶级的高品质巧克力和可可产品制造商，从原材料采购到高端巧克力生产，其业务活动贯穿价值链中的每一个环节。
公司 13,000 多名员工是 Barry Callebaut 成功的核心，公司努力创造一个包容的环境，让每个人都能做真实的自己，同时可以帮助他人取得成功。 考虑到这一目标，日益激烈的人才竞争促使公司通过一项深入的员工调查，来重新审视整个企业的员工敬业度。
Cognizant 与 Barry Callebaut 的数字人力资源 (HR) 团队合作，围绕员工优先事项开展调查，从而更深入地了解提升员工体验所需的战略。 该项目采用协作式敏捷方法实施，Cognizant 作为咨询和实施合作伙伴，与 Barry Callebaut 团队紧密合作。
通过与 Cognizant 的合作，Barry Callebaut 开发了一套系统来收集全球员工的反馈。 根据这些反馈可以获得切实可行的见解，以用于改善员工体验。 一系列设计有效的调查问卷专为白领和蓝领员工量身定制，为指导和影响未来的员工敬业度计划提供了坚实的基础。
对 13,000 多名员工的首次年度敬业度调查的回应率
Barry Callebaut 部分工厂蓝领工人的回应率
从项目启动到首次年度调查结果的快速周转
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Cognizant高知特
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