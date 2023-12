Savoir-faire internationalement reconnu en exécution et gestion de projets Bénéficiez d'une assistance étendue tout au long du processus d'intégration du projet (planification, design, construction, essais et qualification). Notre expertise réside dans l'intégration de projets d'automatisation, d'infrastructure de données, d'informatique de laboratoire et de SEF à l'échelle mondiale pour l'industrie pharmaceutique. Ceci favorise la transformation numérique et améliore la santé des patients. Nous respectons scrupuleusement notre modèle de cycle de développement de logiciels, ce qui garantit une mise en œuvre efficace du projet à chaque étape. Notre succès repose sur notre connaissance et notre expérience approfondies des technologies logicielles, systèmes d'entreprise, plateformes, systèmes d'exploitation, du matériel et des exigences sectorielles spécifiques. Nos priorités sont d'optimiser les coûts des projets d'intégration de systèmes complexes, d'améliorer l'efficacité et de créer de la valeur pour nos clients.