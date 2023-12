Mettre en place, maintenir et améliorer la l'intégrité du système Notre gamme complète de services sur site comprend l'automatisation, l'informatique OT, les systèmes d'exécution de la fabrication (SEF), le numérique, le contrôle de la qualité, les systèmes de laboratoire de développement et la cybersécurité OT. Nos solutions sur mesure répondent à tous les besoins en matière de soutien à la production, sur site ou hors site. Nos services informatiques 24/7 fournissent une assistance technique pour le triage et la résolution des incidents. Nous garantissons la qualité grâce à notre système de gestion dans l'usine, et grâce à une assistance à distance et un support multiplateforme de haute qualité. Nous proposons des solutions de gestion des effectifs polyvalentes, permettant à nos clients de bénéficier de notre expertise en ingénierie et en gestion de projet. Nos services de validation des systèmes informatiques garantissent des tests rigoureux, une validation et une assurance qualité sans compromis.