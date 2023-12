Conseil IT-OT orienté résultats intégrant l'intelligence dès la conception Nous fournissons des conseils IT-OT complets sur tous les aspects de la transformation numérique. Notre expertise porte aussi bien sur les programmes d'entreprise, les stratégies numériques, que sur les feuilles de route, les concepts, le design et la conformité des systèmes de production. Nous excellons dans l'optimisation des processus et l'infrastructure OT. Nous suivons un modèle de planification de projet complet pour interagir, rechercher et planifier avec nos clients. Cela garantit la réussite des projets, réduit les risques et aide à mesurer le ROI. Notre connaissance approfondie des systèmes de production nous permet de comprendre les exigences en matière de données et de connectivité et de construire des systèmes complets à partir du design. Grâce à des solutions innovantes et à une connaissance approfondie des processus, nous accélérerons la commercialisation de médicaments et améliorons la santé des patients.