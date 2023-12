Expertise SEF pour l'industrie pharmaceutique, du concept à la production L'industrie 4.0 et les exigences en matière d'intégrité des données poussent les entreprises du secteur pharmaceutique à adopter les systèmes d'exécution de la fabrication (SEF) pour répondre aux besoins de conformité et d'efficacité. Ceci les aide à rationaliser leurs processus industriels et augmente leur productivité. L'expertise globale de Cognizant en matière de SEF et sa grande expérience avec les principaux fournisseurs font de nous le partenaire idéal pour la mise en œuvre et le support des solutions SEF. Nous créons de la valeur tout au long du cycle de vie du projet et assurons une intégration fluide. Le passage à l'enregistrement électronique des lots permet à nos clients de traiter et de hiérarchiser les exceptions, favorise la production « right-first-time » et une libération des lots plus rapide. Le système SEF permet également l'intégration et la connectivité des systèmes IT-OT afin que nos clients puissent accéder aux données ouvertes et les utiliser pour obtenir des informations commerciales et améliorer la prise de décision.