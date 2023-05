Global kompetens

Cognizant®Skills Accelerator

Cognizant strävar efter att bygga en kompetent och mångfaldig personalstyrka, som brinner för att ge utmärkt kundservice. Vi söker engagerade och kunniga yrkespersoner till ett spännande, kostnadsfritt utbildningsprogram på heltid, som ger din karriär ett lyft inom ett teknikrelaterat område. Detta snabba utbildningsprogram är ett ”train to hire-bootcamp" avsett för universitetsstudenter och nyutexaminerade utan STEM-examina (Science, Technology, Engineering and Mathematics) som vill utöka sina kunskaper, för att förbereda sig för en karriär inom teknikområden med stor efterfrågan, såsom programvaruutveckling dataaffärsanalys, maskininlärning, artificiell intelligens och IoT (Internet of Things). Cognizant har åtagit sig att investera i nya talangpooler och förbereda människor för att få ut det mesta av den teknik som kan skapa vår gemensamma framtid.