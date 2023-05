Digital workplace

Travaillez partout dans de bonnes conditions Adoptez le virtuel, la sécurité et la résilience. Naturellement, notre façon de travailler ne sera plus jamais la même. Le défi à relever pour les chefs d'entreprise et les responsables informatiques consiste à trouver la véritable résilience de l'entreprise pour aller de l'avant. Pour relever ce défi, la solution Virtual Workplace de Cognizant améliore l'expérience des employés et stimule la productivité, en toute sécurité et où qu'ils se trouvent. Imaginez que vos équipes soient productives et impliquées, quel que soit leur lieu de travail. Imaginez que vos collaborateurs puissent se connecter les uns aux autres en toute sécurité et accéder aux bonnes informations et ressources dès qu'ils en ont besoin. Voici comment nous faisons de ceci une réalité.