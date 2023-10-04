在 2022 年底生成式 AI 激发大众的想象力之前，创造新事物（竞争分析、业务演示或软件代码）的能力被视为人类独有的特征。现在，随着 Open AI 的 ChatGPT 首次亮相，任何人只要有一台电脑，就能亲眼目睹生成式 AI 系统以令人难以置信的速度响应提示、提供新的内容和想法。

乍一看，这似乎让人有些压力。但是随着时间的推移，人工智能的前景将会愈发明确：这项技术不是要取代人类，而是要提高和增强人类的智能和决策能力，让我们在已有的工作中做得更好。

企业已经可以安全、负责任地将生成式 AI 工具集成到工作流程中。但是，随着人工智能进一步渗透到企业技术堆栈中，它将会跳出自动化单一任务的局限，进一步扩展到其他领域。多个生成式 AI 代理将相互协作，从修改产品设计到根据即将到来的工作负载确定您的 PTO，编排执行一系列复杂的互连任务所需的所有流程、系统和知识库。员工将不再需要在不同的系统、应用程序和数据中反复切换，而是使用单一的交互式对话界面建立所有必要的联系。

简而言之，生成式 AI 将改变我们的工作方式，通过在幕后发挥作用，将企业的方方面面整合在一起，为消费者和员工提供统一的接入点。随着人工智能的不断成熟，它将使我们目前的生产力水平显得过时，同时在最深层次上改变企业的创新、决策和组织方式。

生成式 AI 的风险是有据可查的。很多企业都因担心其会引发安全漏洞或道德违规行为而举棋不定，这与个人电脑、互联网和移动计算的早期情况无异。但是，与这些技术一样，人工智能技术也将经历目前这个巨大的颠覆时代，成为工作结构中毋庸置疑的一部分。借助尽职调查、管理和分阶段实施，企业可以而且应该能够安全部署这些新工具，而不会限制创新、效率和生产力方面的潜在收益。

如果领导者了解当前趋势的规模，并立即开始安全部署生成式 AI ，那么他们获得的将不仅仅是通常的 "先发优势"。生成式 AI 蕴藏着无穷的可能性，同样，率先采用这种技能也可以获得无穷的潜在收益。