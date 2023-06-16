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智能产品
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一只猫坐在蓝白相间的体重秤上，好奇地打量着周围。

从产品愿景到现实落地

在当今世界中，企业如同逆水行舟，不进则退。若要保持领先，您就需要交付开创性的新产品并重塑用户体验。

掌控您的产品进阶之旅。利用数字孪生、边缘计算、嵌入式 AI 和云原生架构等先进技术，优化从设计到部署的每一个阶段。

借统一的数字主线终结数据乱象，加速产品研发；通过赋能敏捷行动的技术，超越竞争对手。

打造具备原生安全性的产品，同时拥抱可持续产品开发，为未来增长奠定基础。

让您的品牌成为创新的代名词 — 用智能产品交付真实成效。

开启您的智能产品发展之旅
我们的影响力

真实成效，为卓越表现而生

85%

产品维护工作量减少 85%，为客户释放研发产能以投入未来开发。

30%

通过实施数字孪生策略实现预测性运维与性能优化，将停机时间减少 30%。

40%

利用 AI 驱动的实时数字主线，帮助某汽车 OEM 将从设计到产品上市的时间缩短了 40%。

30%

跨移动端与 Web 平台实施“基于风险的验证”，将测试工作量减少 30%。

核心能力

跨领域工程创新

我们以工程设计 DNA 为核心，将突破性构想变为现实，打造智能互联方案、嵌入式系统和个性化体验 — 一切皆为真实成效而生。

从芯片到云端，重构互联产品的无限可能

从芯片与嵌入式系统到云原生、边缘原生架构及边缘智能，我们以智能、安全且可扩展的互联产品助您加速创新。无论您在开发新设备还是改造现有设备，我们都会对技术栈的每一层进行工程设计，助您实现更短的上市周期、实时智能以及规模化的自适应性能。

我们的价值交付方式：

加速创新

  • 实现覆盖硬件、固件和芯片的全面嵌入式工程设计
  • 为全天候在线智能产品提供云原生连接
  • 提供产品设计、用户体验 (UX) 与全栈研发服务

打造更智能的产品生态

  • 实现实时数据集成与设备遥测
  • 支持预测性维护与个性化的 AI 洞察
  • 边缘计算与低延迟响应
  • 远程诊断、OTA 更新及生命周期现代化
  • 有赖于 Cognizant Neuro® Edge，我们将智能推向设备端 — 实现更明智、更快速的决策

以安全且可扩展的平台为基石

  • 确保设备与数据完整性的原生网络安全
  • 实现无缝编排的“从芯片到云端”架构
  • 实现可扩展的工程流程与“平移式”现代化改造
一块色彩斑斓的计算机芯片，带有复杂的电路图案。
凭借智能、速度与明确的目标，与医疗生态系统建立互联

我们助力医疗技术与生命科学领域的创新者研究、设计、开发并扩展互联医疗方案，从远程监控、个性化平台到实时诊断，全面提升整个护理服务链条的成效。凭借深厚的监管洞察与领域专长，我们加速创新并降低风险，交付从加速临床试验到智慧医护的可量化影响。

我们的价值交付方式：

智能医疗解决方案

  • 医疗器械软件与平台研发工程
  • 远程监控与患者陪护应用
  • 利用 AI/ML 进行诊断、预测性告警及工作流程自动化
  • 打造移动优先、安全且合规的用户体验

实时决策

  • 集成真实世界证据 (RWE) 平台与医疗数据
  • 使用生物孪生及数字仿真技术进行早期洞察与治疗方案规划
  • 实现边缘赋能的传感与数据采集
  • 由 AI 驱动的 Neuro® Edge 能力，在医疗护理点实现实时智能

合规与持续性

  • GxP/QARA 支持和 DHF 补救
  • 技术文档与生命周期维护
  • 实现设备、数据与结果的全程可追溯性
  • 提供符合 HIPAA、FDA 及 CE 标准的云原生平台
一位女士在帮小女孩佩戴助听器，定格了两人之间温情引导与心灵连接的瞬间。
构筑可靠连接，让服务永不停转

每一种智能产品与平台都依赖于实时的自适应数据管理与分析。我们通过软件定义、云原生及边缘原生方案，助力移动与有线运营商推动架构转型，获得更出色的敏捷性与洞察力。通过与科技公司、企业及车队运营商合作，我们基于可靠的连接架构实现各种应用场景的落地。无论是改造基础设施还是推出虚拟化服务，我们都能实现更快的交付、更智能的编排以及大规模的实时性能。

我们的价值交付方式：

面向未来的基础设施

  • 云原生网络架构与微服务
  • 专用 5G、开放 RAN 与网络切片
  • 基于 SDN/NFV 进行虚拟化与动态扩展
  • 与超大规模云厂商及电信平台紧密集成（如 AWS、Azure 等）

实时智能与控制

  • 边缘赋能与超低延迟设计
  • 利用 AI 驱动流量优化与智能编排
  • 网络即服务模式，造就出色的敏捷性和成本效益
  • 借助 Cognizant Neuro® Edge，我们在网络边缘实现实时决策能力

安全、可扩展的生态系统

  • IoT 规模的设备编排与遥测
  • 零信任安全与全栈网络可观测性
  • 依托高韧性基础设施实现高效运维
生动展现尖端技术，代表互联网的演进与未来。
统一产品生命周期：从构思到交付给客户

我们连通数据、决策与团队的整个产品旅程，涵盖从设计研发到合规与服务的全过程。我们的数字主线解决方案可实现持续反馈、工程智能以及端到端的全程可追溯性。这些能力可以帮助企业在生命周期的每个阶段加速创新、提升质量并做出更明智的决策。

我们的价值交付方式：

互联工程智能

  • 生命周期数据迁移、集成及产品生命周期管理 (PLM) 平台赋能
  • 在设计、制造与服务之间实现跨职能协作
  • 获取 AI 驱动的洞察，支持早期缺陷检测、风险预测及快速迭代
  • 在工程工作流中嵌入合规机制

规模化的可追溯性与合规性

  • QARA、GxP 及技术文档支持
  • 使用数字主线框架进行 DHF/DMR 补救
  • 实现变更控制、审计就绪度及产品可追溯性
  • 在生命科学、汽车及工业应用场景中深受信任

仿真与反馈循环

  • 为设计、诊断与维系创建数字孪生
  • 依托云原生平台规模化管理虚拟主线
  • 集成真实世界使用数据，驱动持续改进
  • 通过 AI 驱动的反馈系统，助力快速学习循环
机械手探向人手，象征技术与人文的连接。
为何选择 COGNIZANT

Cognizant 带给您的核心价值

Cognizant 运用深厚的生命周期专业知识与端到端方案助您赢得竞争优势，助力您预见市场变革、简化运营，并加速产品从构思到商业化的全过程。

为创收提速

借助互联产品生态缩短发布周期，提升市场就绪度。

一位戴眼镜的女士全神贯注地在笔记本电脑上打字。
降低质量控制与合规成本

依托 AI 驱动的自动化、数字主线集成以及实时可追溯性。

一个机器人蹲坐在电脑主板上，展现数字环境下技术与机器人学的融合。
持续创新

利用我们的先进软件、专家级工程、AI 以及平台可扩展性，为研发的各个阶段注入智能。

一人拿着刻有“love”字样的黑色戒指，展示简约而有意义的饰品。
交付智能体验

通过统一碎片化的产品数据并应用实时智能，加速研发、预测需求并驱动更明智的决策。

一列现代列车在城市街道间穿梭，背景是高楼与行人，展现生动的都市盛景。
大幅增强产品韧性，减少停机时间

利用预测性洞察、OTA 更新及主动式监控。

拖拉机发射激光束的航拍图，彰显田间先进的农业技术。
可持续设计，负责任扩展

在最大程度提升运营效率的同时，将环境影响降至最低。

地灯照亮的农场，在黄昏时分营造出温馨诱人的氛围。
了解 Cognizant 如何帮您占据领先地位
我们的合作伙伴

与全球合作伙伴共创智慧未来

从嵌入式智能到边缘原生平台，我们与全球最受信赖的技术领袖合作，将智能产品愿景转化为规模化落地的现实。

无人机盘旋在郁郁葱葱的玉米田上空，俯拍下方作物。
通过战略收购构筑全球工程实力：

Cognizant 收购 Mobica、Softvision、Belcan 和 Devbridge，大幅拓展全球业务版图，并为欧洲和北美地区注入了世界级的工程人才。凭借在产品工程、互联设备和数字平台领域的深厚专长，我们通过近岸规模化能力、端到端全球交付以及在 ER&D 和嵌入式软件领域公认的卓越表现，助力客户加速创新。

新闻与洞察

近期新闻与洞察

始终领先一步。探索塑造 IoT 与工程领域的前沿洞察、热门趋势及新鲜动态。

物理 AI：在现实世界中构建智能化

探索不同行业的企业如何从 AI 实验转向实际运营成效，以及如何让智能在物理环境中发挥作用。

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自动驾驶汽车行驶中
Cognizant 携手 NVIDIA 部署 Neuro® AI，加速企业协作

基于 NVIDIA AI 构建的 Neuro® 平台可实现规模化的多智能体系统、定制化 LLM 以及用于企业转型的数字孪生。

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充满活力流线与渐变色彩的抽象数字波浪背景。
Cognizant 在 Avasant 2025 年物联网服务 RadarView™ 报告中被评为“领导者”

凭借全球化规模、战略影响力以及跨行业的颠覆性 IoT 交付能力，Cognizant 荣膺 Avasant 最高阶荣誉“RadarView™ 领导者”。

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一人在笔记本电脑上打字，屏幕显示着各类数据与信息。
领导力

引领前沿

我们的专家拥有深厚经验、远见卓识与非凡工程实力，将为您的智能产品创新领航。

Diego Gastaldi

智能产品业务负责人

Diego Gastaldi 头像照

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充分释放 IoT 与互联技术的潜能，需要深厚的工程知识与经验积累。

我们提供专业知识，助您完成从构思到市场成功的全过程。与我们共探您的智能产品愿景，以及我们如何助您梦想成真。

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