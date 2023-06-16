从产品愿景到现实落地
在当今世界中，企业如同逆水行舟，不进则退。若要保持领先，您就需要交付开创性的新产品并重塑用户体验。
掌控您的产品进阶之旅。利用数字孪生、边缘计算、嵌入式 AI 和云原生架构等先进技术，优化从设计到部署的每一个阶段。
借统一的数字主线终结数据乱象，加速产品研发；通过赋能敏捷行动的技术，超越竞争对手。
打造具备原生安全性的产品，同时拥抱可持续产品开发，为未来增长奠定基础。
让您的品牌成为创新的代名词 — 用智能产品交付真实成效。
在当今世界中，企业如同逆水行舟，不进则退。若要保持领先，您就需要交付开创性的新产品并重塑用户体验。
掌控您的产品进阶之旅。利用数字孪生、边缘计算、嵌入式 AI 和云原生架构等先进技术，优化从设计到部署的每一个阶段。
借统一的数字主线终结数据乱象，加速产品研发；通过赋能敏捷行动的技术，超越竞争对手。
打造具备原生安全性的产品，同时拥抱可持续产品开发，为未来增长奠定基础。
让您的品牌成为创新的代名词 — 用智能产品交付真实成效。
产品维护工作量减少 85%，为客户释放研发产能以投入未来开发。
通过实施数字孪生策略实现预测性运维与性能优化，将停机时间减少 30%。
利用 AI 驱动的实时数字主线，帮助某汽车 OEM 将从设计到产品上市的时间缩短了 40%。
跨移动端与 Web 平台实施“基于风险的验证”，将测试工作量减少 30%。
我们以工程设计 DNA 为核心，将突破性构想变为现实，打造智能互联方案、嵌入式系统和个性化体验 — 一切皆为真实成效而生。
Cognizant 运用深厚的生命周期专业知识与端到端方案助您赢得竞争优势，助力您预见市场变革、简化运营，并加速产品从构思到商业化的全过程。
从嵌入式智能到边缘原生平台，我们与全球最受信赖的技术领袖合作，将智能产品愿景转化为规模化落地的现实。
Cognizant 收购 Mobica、Softvision、Belcan 和 Devbridge，大幅拓展全球业务版图，并为欧洲和北美地区注入了世界级的工程人才。凭借在产品工程、互联设备和数字平台领域的深厚专长，我们通过近岸规模化能力、端到端全球交付以及在 ER&D 和嵌入式软件领域公认的卓越表现，助力客户加速创新。
探索全球领袖如何利用智能产品释放速度、规模与性能潜能 — 在各行业及应用场景中交付可量化的影响。
始终领先一步。探索塑造 IoT 与工程领域的前沿洞察、热门趋势及新鲜动态。
我们的专家拥有深厚经验、远见卓识与非凡工程实力，将为您的智能产品创新领航。
充分释放 IoT 与互联技术的潜能，需要深厚的工程知识与经验积累。
我们提供专业知识，助您完成从构思到市场成功的全过程。与我们共探您的智能产品愿景，以及我们如何助您梦想成真。