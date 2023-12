Expérience client SAP

Cognizant® Retail Express peut aider le commerce de détail et d'autres entreprises à accroître leur ROI en accélérant la mise en marché d'environ 40 %, en réduisant les efforts de développement de 20 % et en augmentant la valeur moyenne des commandes de 15 %. Accélérez votre parcours CX grâce à notre solution de déploiement rapide (RDS) personnalisable et prête à être déployée, optimisée par SAP Commerce Cloud.

Créez facilement des fonctionnalités et optimisez l'expérience, la stabilité et les performances de votre site grâce à notre approche plug-and-play et aux intégrations disponibles. Développez votre clientèle, boostez vos taux de conversion grâce à des parcours utilisateurs pilotés par l'IA et des recherches personnalisées pour des expériences d'achat enrichies.