Plateforme SAP Business Technology

Accélérez votre innovation digitale Cognizant est votre partenaire de lancement SAP BTP. À ce titre, nous vous aidons à ouvrir de nouvelles perspectives commerciales et à accélérer votre transformation digitale via l'innovation, l'intégration et l'extension de toutes les implémentations SAP, telles que SAP S/4HANA, SuccessFactors, Ariba, Commerce, etc. La réussite de la mise en œuvre de SAP BTP repose sur notre conception unique et notre approche centrée sur l'humain. Prenez plus rapidement des décisions basées sur des informations pour réduire vos coûts informatiques, écourter votre délai de rentabilisation, améliorer votre conformité, garantir l'exécution de processus agile et flexible tout en fournissant des services informatiques sécurisés.