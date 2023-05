Cognizant® SmartMove

"J'ai été ravi de pouvoir remercier personnellement l'équipe basée en Allemagne pour son incroyable travail lors du récent déploiement SAP S/4HANA. Le projet était particulièrement complexe, mais il a été terminé dans les délais, le respect de la qualité et du budget. Tout au long du projet, ils sont restés soudés et ont travaillé comme une seule et même équipe avec nos architectes de processus métiers mondiaux et les utilisateurs clés locaux chinois. Après le bon déroulement de la première clôture mensuelle vendredi, il serait difficile de citer une mise en service plus fluide dans notre historique de déploiements ERP." - Director Global ERP Projects, entreprise pharmaceutique multinationale basée en Allemagne

"Il s'agit d'une étape importante dans le parcours ATLAS vers la création de nos objectifs à long terme, à savoir la fourniture de données financières fiables et en temps réel. On oublie souvent que notre infrastructure informatique joue un rôle clé dans la réalisation de cet objectif. Je suis extrêmement fier de ce que nous avons accompli avec la migration vers Azure." - Head Finance-IT, principal fournisseur de réassurance et d'assurance

"Cognizant s'est engagé à 100 % dans la réussite globale du projet qui visait à déployer des processus de haute qualité à l'échelle mondiale. Parfaitement intégré à notre équipe, Cognizant s'est comporté en véritable partenaire en faisant le nécessaire pour garantir la réussite du projet. Au vu de la complexité et de la taille du déploiement S/4 HANA, il y avait inévitablement des défis à relever, mais Cognizant a bien réagi et a su respecter toutes les étapes du projet, jusqu'à la fin. La préparation et le travail acharné des équipes ont permis de réaliser la mise en production la plus fluide de toute notre histoire ERP." -Head of IT, entreprise pharmaceutique mondiale