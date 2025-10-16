跳至主要内容 Skip to footer
2025 年 MarketScape：基于价值的医疗服务分析
Cognizant 在《2025 年 MarketScape：基于价值的美国医疗服务分析》中被评为领导者

Cognizant 凭借提供端到端的价值医疗分析解决方案而获得认可，该方案整合了 AI 功能，特别是在平台可扩展性、AI 与自动化应用、互操作性以及价值可衡量的实效成果方面表现突出。

阅读完整报告
