面向支付方的护理管理平台
在 Everest Group® 2025 年度面向支付方的护理管理平台 PEAK Matrix® 评估中，Cognizant· 荣获“领导者”称号

Cognizant 凭借强大的愿景、下一代平台能力和持续创新的承诺（包括先进的自动化、实时洞察和生成式 AI）而获得认可。

阅读完整报告
2025 年面向支付方的护理管理平台
