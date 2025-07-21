跳至主要内容 Skip to footer
科技访谈：精研 AI 服务，铸就深远影响
借助 AI 实现更好的成果

《科技访谈》是一档充满活力的系列对谈节目，由来自 Cognizant 与阿斯顿·马丁 Aramco 一级方程式车队的技术领袖们联袂呈现，并由 Sky Sports 评论员 Rachel Brookes 担纲主持。在这些对谈中，我们的领导者们将深入解读 AI 如何颠覆从市场营销到数字孪生概念的方方面面，缔造一场思想的交锋。Cognizant 深厚的跨行业 AI 专业知识与阿斯顿·马丁 Aramco 以数据驱动的卓越性能文化正面交锋，必将激荡出非凡的智慧火花。

决胜未来：AI 如何改变世界

探索 AI 如何助力一级方程式赛车转型——通过人机协作与信任提高工作效率、增强系统并赋能快速创新。

从活动到情境：AI 重塑营销范式

AI 正在将营销体验带入个性化、数据驱动的新时代，为开展合乎道德的小范围试验铺平道路，助力满足消费者不断演变的需求。

AI 技术栈：赋能试验

探索高度灵活的 AI 技术栈如何助力企业加速开展试验、高效管理海量数据，并在激烈竞争中做出快速、明智的战略决策。

打破工程专业壁垒：AI 如何实现数字孪生的普及

探索数字孪生促成的行业转型，从提升 F1 赛车表现到模拟心脏跳动，AI 正在让更多人利用这项技术，并做出更智能、更迅速的决策。

从自动化到增强：AI 如何重新定义人力

AI 正在重构商业生态，将企业的焦点从自动化转移到人类与 AI 的战略性协作。它能激发批判性思维、鼓励实验，并强化全球团队合作，成为企业提高效率目标的关键动力。

领创思维

AI 落地之路

我们的最新调研表明，尽管企业领导层对生成式 AI 热情高涨，但这项技术距离实际落地仍有差距。本文介绍了企业如何填补缺口，从容迎接下一轮生成式 AI 部署浪潮。

阅读更多
正在与患者交谈的女医生。

联系我们，了解我们如何帮您从战略视角出发，加速推进这方面的工作。

