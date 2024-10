Solutions d'analyse de données AWS

Accélérez votre parcours DataOps avec un engagement de validation de valeur pour des développements agiles et une fourniture plus rapide des données. Cognizant AWS DataHyperloop propose une orchestration automatisée des pipelines d'intégration et de déploiement continus (CI/CD) par l'acquisition, l'intégration, la transformation et la consommation. Ainsi, la fourniture et la surveillance des données s'effectuent de manière fluide et sans interruption.