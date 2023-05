Intelligence client

Nous proposons des expériences client de grande qualité sur tous vos canaux en analysant le comportement des clients en temps réel, ce qui vous permet d'anticiper les besoins et d'identifier les bons marchés et les bonnes opportunités de croissance tout en diminuant les coûts. Cognizant crée des plateformes flexibles qui permettent aux organisations d'utiliser l'analyse des données et le machine learning pour :