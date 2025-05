Partenaire validé RISE with SAP

Cognizant compte parmi les partenaires validés RISE with SAP en raison de son expertise en matières de transformation RISE with SAP. Cela souligne notre engagement envers la transformation accélérée du cloud, une approche structurée clairement jalonnée et notre préparation à l'innovation. Avec nos connaissances sectorielles approfondies, des projets très peu exposés au risque et une planification prévisible, nous favorisons l'adoption fluide du cloud SAP, les mises en œuvre à risques réduits et l'accès aux ressources SAP. Nous aidons ainsi les clients à libérer les efficacités, accélérer leur croissance et obtenir des résultats de transformation de qualité supérieure.