HFS Horizons 2025 des meilleurs fournisseurs de services pour les banques commerciales

« Félicitations à Cognizant pour son classement en tant que leader du marché dans le rapport 2025 HFS des meilleurs fournisseurs de services pour les banques commerciales. Répondre aux besoins des banques commerciales représente un domaine à part des services financiers. Cela demande une expertise très fine en informatique et en opérations commerciales, avec une orientations vers les entreprises, et non les consommateurs. La capacité de Cognizant à piloter l'expérience client dans un contexte B2B, alimentée par ses conseils dans le domaine, sa grande expérience des opérations bancaires et ses solides relations avec les partenaires de plateforme ont grandement contribué à l'obtention de cette distinction. »

Elena Christopher, Lead analyst et Chief Strategy Officer