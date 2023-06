La plateforme d'automatisation Cognizant Automation Center I&O est une plateforme unique de collaboration entre l'intelligence humaine et machine. La plateforme d'automatisation I&O fait appel à un agent virtuel, capable d'analyser et exécuter les actions afin de renforcer l'intelligence et l'interactivité des opérations. Elle accélère également les temps de réponse aux besoins opérationnels, améliorant ainsi l'agilité de l'entreprise et l'expérience utilisateur. La plateforme d'automatisation Cognizant Automation Center I&O intègre l'analyse prédictive et l'IA dans les services gérés d'infrastructure et d'application afin de fournir des performances inédites. La plupart des entreprises constatent un gain d'efficience de 35 % ou plus, et une forte augmentation du taux de recommandation net et des métriques MTTX.