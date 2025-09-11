跳至主要内容 Skip to footer
医疗支付方的生成式 AI 落地
Cognizant 被 Everest Group 评为医疗支付方领域生成式 AI 落地服务提供商中的领跑者

Everest Group 在其报告《AI 理论到实践：医疗支付方的生成式 AI 落地》中，将 Cognizant 评为领跑者。

阅读研究报告
Everest Group 2025 年度医疗支付方的生成式 AI 落地
