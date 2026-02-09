Cognizant 在 Nelson Hall 的银行业生成式 AI 和流程自动化 NEAT 结果中跻身领导者榜单前两名

NelsonHall 银行项目总监 Andy Efstathiou 表示：“Cognizant 提供银行业生成式 AI 与自动化服务，助力客户通过应用工程、领域定制化 AI、支付类 AI 方案及数据管理解决方案实现业务转型。其工具与加速器组合使银行能够快速实现遗留环境转型、集成合作伙伴解决方案方案，并为生成式 AI 应用完成数据验证。”