Cognizant 在 Nelson Hall 的银行业生成式 AI 和流程自动化 NEAT 结果中跻身领导者榜单前两名

NelsonHall 银行项目总监 Andy Efstathiou 表示：“Cognizant 提供银行业生成式 AI 与自动化服务，助力客户通过应用工程、领域定制化 AI、支付类 AI 方案及数据管理解决方案实现业务转型。其工具与加速器组合使银行能够快速实现遗留环境转型、集成合作伙伴解决方案方案，并为生成式 AI 应用完成数据验证。”
借助推动蓝色经济发展的技术，提升效率和可持续性。
满足客户对于数字化、个性化在线保险体验的需求，同时降低风险。
探索能大幅度提高敏捷性、推动增长的数字化解决方案。
通过教育科技与 IT 解决方案，实现学习体验个性化，同时确保学员感觉自己得到了重视。
提高客户忠诚度、促进长期关系并提高盈利能力。
提供参与感十足的沉浸式购物环境，彻底改变平凡的购物体验
制定数字化战略，提高客户满意度并降低成本。
借助可扩展的 IT 解决方案和生成式 AI 部署，推动汽车业转型。
实现数字化转型，为更加智能、敏捷和高绩效的企业加油助力。
提供更多能源选择，降低成本并提高客户满意度。
我们的数据与 AI 与您的业务成果协调一致，能够带来影响力深远的结果。
塑造数字文化与战略，建立与客户的深度连接。
制定产品、服务和流程创新战略，缔造新的增长点。
探索可为数百万患者改善和统一医护体验的解决方案。
精简流程、优化战略，从而保持竞争优势。
采用物联网、机器学习和区块链等最新技术，在竞争中抢占先机。
利用我们的数字化解决方案，根据实时背景信息数据制定业务决策。
深厚的专业行业知识，助力您的企业面向未来，保持竞争优势。
探索 Belcan 量身定制的灵活解决方案。
将孤立的 AI 试点项目转化为生产级智能体网络的解决方案。
通过运用人工智能技术实现商业机会的价值转化。
加快工业边缘人工智能实现价值的时间。
在整个人工智能生命周期内保持高度的完整性。
开拓企业绩效新疆界
企业级加速：AI 的“最后一公里”优势。
共创卓越解决方案：智能、互联、自主，专为大规模扩展而生。
提高运营效率、优化成本并加速产品开发。
通过智能编排、平台集成和战略合作关系助力运营转型。
以智能引领创新。
快速构建未来软件，同时关注业务影响。
借助 Cognizant Moment™ 的力量，优化未来员工和客户体验。
利用 AI 驱动的先发制人防御，比网络安全领域的对手抢先一步。
面向现代企业的 AI 赋能型业务流程。
改善运营、提升效率、消除技术债务并实现应用程序现代化，为未来做好充分准备。
可扩展、高效的云端解决方案，助力业务转型。
利用经过验证的下一代解决方案，成就更加安全、以价值为中心的业务。
运用能够帮您扬帆远航的专业知识，让远大梦想照进现实。
通过 AI 赋能的 IPA 技术，将流程、人员和数据洞察进行有机结合。
通过人工智能的洞察力激发企业数字化转型
采用飞轮策略，开启现代化改造的成功之路。
构建打造稳健智能体所需的技术能力。
打通从领先 AI 战略愿景到企业全面落地实施的通道。
