Cognizant 在 Nelson Hall 的银行业生成式 AI 和流程自动化 NEAT 结果中跻身领导者榜单前两名

面对成本压力、客户流失以及数字优先运营的需求，生成式 AI 与自动化已成为实现卓越生产力、风险管理及开辟新收益来源的关键驱动力。Cognizant 交付端到端 AI 赋能的现代化项目，不仅提升效率，更旨在释放业务价值并推动增长。

凭借 30 余年深耕金融领域的底蕴，以及 Neuro 银行套件、Skygrade、Flowsource 等卓越平台与战略合作生态，Cognizant 已成为客户的首选。我们不仅在生成式 AI 和智能体 AI 领域投入了 25 亿美元，更通过全球 AI 创新工作室及高级训练体系，将深厚的技术储备转化为助力客户成功的关键实力。我们以咨询为导向的合作模式，正推动业务流程再造、数据现代化及变革管理，旨在重塑银行业未来形态。

借助 Cognizant，金融机构能够实现 AI 的工业化规模应用、缩短产品上市周期并开拓新的商业模式，从而在快速更迭的市场格局中确保业务韧性与竞争优势。

Nelson Hall 的银行业生成式 AI 流程自动化 NEAT 领导者徽章

NelsonHall 银行项目总监 Andy Efstathiou 表示：“Cognizant 提供银行业生成式 AI 与自动化服务，助力客户通过应用工程、领域定制化 AI、支付类 AI 方案及数据管理解决方案实现业务转型。其工具与加速器组合使银行能够快速实现遗留环境转型、集成合作伙伴解决方案方案，并为生成式 AI 应用完成数据验证。” 

