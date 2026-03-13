2025 年 ISG Provider Lens™ 应用质量保证服务 — 亚太地区、欧洲和美国

这一认可彰显了我们提供 AI 和生成式 AI 赋能型测试解决方案的能力，也充分证明我们能够以此来助力客户加快发布周期，并确保卓越的应用质量。Cognizant 利用专有 AI 智能平台，例如 Neuro® AI Engineering、Flowsource™ 和 Skygrade™，开展预测性缺陷检测、自动测试设计和持续验证。凭借专注于合规性的框架、预测性分析和战略合作伙伴关系，我们实现了积极主动的质量管理，而生成式 AI 自动化则通过智能测试生成和缺陷解决减少了人工工作量。