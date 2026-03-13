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2025 年 ISG Provider Lens™ 应用质量保证服务 — 亚太地区、欧洲和美国
在 2025 年 ISG Provider Lens™ 应用质量保证服务 — 亚太地区、欧洲和美国评估中，Cognizant 荣获“领导者”称号

这一认可彰显了我们提供 AI 和生成式 AI 赋能型测试解决方案的能力，也充分证明我们能够以此来助力客户加快发布周期，并确保卓越的应用质量。Cognizant 利用专有 AI 智能平台，例如 Neuro® AI Engineering、Flowsource™ 和 Skygrade™，开展预测性缺陷检测、自动测试设计和持续验证。凭借专注于合规性的框架、预测性分析和战略合作伙伴关系，我们实现了积极主动的质量管理，而生成式 AI 自动化则通过智能测试生成和缺陷解决减少了人工工作量。

阅读欧洲地区报告 阅读亚太地区报告 阅读美国地区报告
ISG Provider Lens
分析机构点评摘录：

美国

Cognizant 正引领美国 ADM 领域开展深刻变革。我们采用 AI 优先范式，将生成式智能与自主工程深度融合，助力企业消除技术债务、构筑更强韧的业务弹性，并开启持续进步的现代化升级坦途。通过将自动化技术与业务成果协调一致，Cognizant 帮助企业缩短产品上市周期，成就卓越用户体验和长期的运营敏捷性”。

Maharshi Pandya，资深首席分析师

亚太地区

Cognizant 将 AI、生成式 AI 和智能体框架嵌入应用开发与管理服务全链条之中，助力亚太地区企业加速转型。我们专注于敏捷性、现代化和智能自动化，全力交付可量化的业务成果和更优质的客户体验。

Maharshi Pandya，资深首席分析师

欧洲

在我们的《2025 年欧洲 ISG Provider Lens AI 驱动型 ADM 服务》报告中，Cognizant 在 AI 驱动的应用开发外包、应用管理服务以及应用质量保证领域荣膺“领导者”地位。

凭借“平台引领的现代化转型”，Cognizant 在一众竞争对手中脱颖而出。Neuro® AI、Flowsource™ 和 Neuro® ITOps 整合了生成式 AI、自动化和遥测技术，能够优化设计、代码和发布版本质量。

安全性与合规性已经深深融入 DevSecOps 之中，涵盖了漏洞管理、身份治理和云原生控制措施。凭借与 AWS、微软、Google Cloud 及 NVIDIA 的战略合作伙伴关系，并辅以近岸中心的支持，Cognizant 支持实现快速的原型开发与受到严格治理的规模化扩展。

在 AMS 领域，AI 增强型运维支持预测性事件管理与自动化修复，从而缩短 MTTR、提高 SLA 表现。

在 AQA 领域，Neuro® AI 和 Flowsource™ 通过嵌入生成式 AI 实现测试用例的生成与 CI/CD 中的持续测试，Skygrade™ 和预测式分析技术则助力尽早发现缺陷，确保交付符合 GDPR 和 ISO 规定。

恭喜 Cognizant 取得如此优秀的成绩。

Oliver Nickels，首席分析师

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