2025 年度智能流程自动化解决方案

借助推动蓝色经济发展的技术，提升效率和可持续性。
满足客户对于数字化、个性化在线保险体验的需求，同时降低风险。
探索能大幅度提高敏捷性、推动增长的数字化解决方案。
通过教育科技与 IT 解决方案，实现学习体验个性化，同时确保学员感觉自己得到了重视。
提高客户忠诚度、促进长期关系并提高盈利能力。
提供参与感十足的沉浸式购物环境，彻底改变平凡的购物体验
制定数字化战略，提高客户满意度并降低成本。
借助可扩展的 IT 解决方案和生成式 AI 部署，推动汽车业转型。
实现数字化转型，为更加智能、敏捷和高绩效的企业加油助力。
提供更多能源选择，降低成本并提高客户满意度。
我们的数据与 AI 与您的业务成果协调一致，能够带来影响力深远的结果。
塑造数字文化与战略，建立与客户的深度连接。
制定产品、服务和流程创新战略，缔造新的增长点。
探索可为数百万患者改善和统一医护体验的解决方案。
精简流程、优化战略，从而保持竞争优势。
采用物联网、机器学习和区块链等最新技术，在竞争中抢占先机。
利用我们的数字化解决方案，根据实时背景信息数据制定业务决策。
深厚的专业行业知识，助力您的企业面向未来，保持竞争优势。
探索 Belcan 量身定制的灵活解决方案。
通过运用人工智能技术实现商业机会的价值转化。
加快工业边缘人工智能实现价值的时间。
在整个人工智能生命周期内保持高度的完整性。
开拓企业绩效新疆界
将 AI 纳入业务运营的核心，助力创新和增长。
提高运营效率、优化成本并加速产品开发。
将可持续发展承诺转化为可实现的里程碑。
重新构想客户体验、吸引并留住顶尖人才，制胜数字经济时代。
加速制定具备预测性和主动性的决策。
快速构建未来软件，同时关注业务影响。
借助 Cognizant Moment™ 的力量，优化未来员工和客户体验。
消除安全盲区，加速创新、转型与增长。
借助疾速数据驱动型洞察，敏锐感知变化、优化运营并降低风险。
善用数据洞察，提升工作效率 — 借助 AI 赋能的流程大力提升绩效。
改善运营、提升效率、消除技术债务并实现应用程序现代化，为未来做好充分准备。
执行迁移和管理，提供云端赋能的成果，为创新和增长注入强劲动力。
利用经过验证的下一代解决方案，成就更加安全、以价值为中心的业务。
运用能够帮您扬帆远航的专业知识，让远大梦想照进现实。
通过 AI 赋能的 IPA 技术，将流程、人员和数据洞察进行有机结合。
通过人工智能的洞察力激发企业数字化转型。
了解并预测娴熟运用 AI 的客户的需求。
投资于人，发挥 AI 潜能。
打通从领先 AI 战略愿景到企业全面落地实施的通道。
通过我们对 Gen AI 的洞见，探索未来商业的可能性。
深入探索我们的前瞻性研究，掌握新兴技术和行业趋势。
通过我们对 Gen AI 的洞见，探索未来商业的可能性。
与塑造商界未来的趋势保持同步，并在瞬息万变的世界中抢占先机。
深入探索我们的前瞻性研究，掌握新兴技术和行业趋势。
