HFS Horizons 2026 年度智能体服务：Horizon 3 市场领导者与“SaS 之星”

在 HFS Horizons 发布的《2026 年度智能体服务》报告中，Cognizant 被评为“Horizon 3 市场领导者”及“SaS 之星”。报告指出，Cognizant 拥有分为三部分的清晰 AI 愿景：通过“企业智能体化”策略，提升软件生产力，过渡到智能体运营层，以及赋能新型劳动力模式。报告强调了我们依托 Agent Foundry 与 Neuro® AI 实现的端到端能力，以及在负责任 AI 标准、ISO 42001 认证和上下文工程支撑下的深厚生态体系。这些优势确保了在复杂企业环境下的稳健治理、规模化落地及互操作性。