2025 年医疗保健提供商数字化服务

Cognizant 以交付全方位、AI 智能型解决方案著称，助力医疗保健提供商实现医护服务的现代化、运营精简及加速上云。报告强调，其 Neuro® AI 平台和全球专业实力是显著提升患者预后、运营效率及数据驱动型决策的关键。