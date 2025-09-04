跳至主要内容 Skip to footer
2025 年医疗保健数字化服务
在 Information Services Group (ISG) 发布的 2025 年《Provider Lens™ 医疗保健数字化服务报告》中，Cognizant 被评为领导者。

这篇文章重点介绍了 Cognizant 在提升技术能力、开发强大的架构框架以及为医疗服务提供商简化管理方面的实力。

ISG partnership logo
