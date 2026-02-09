Cognizant 被评为数字化工作场所服务领域领导者

Everest Group 将 Cognizant 评为数字化工作场所服务领域的领导者，这得益于我们的客户共创交付模式、行业特定工作场所解决方案，以及涵盖工作场所、物联网和安全等 IT 领域的综合工程设计能力。Cognizant 拥有深厚的领域专业知识和强大的战略合作伙伴关系，有力支持客户成功驾驭快速发展的 AI 与数字化格局，并顺畅完成转型。