跳至主要内容 Skip to footer
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@7ba29920" 职业
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@2ec45f7f" 新闻中心
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@651f377b" 活动
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@95d6d04" 投资者关系
2024 年护理管理平台
在 Everest 发布的《2024 年护理管理平台 PEAK Matrix® 报告》中，Cognizant 被评为领导者

“Cognizant 提供全面的护理管理平台产品组合。其卓越的集成能力与主动式的问题解决方法受到了客户的好评，因此在 Everest Group 的《2024 年医疗保健护理管理平台年度 PEAK Matrix® 评估》获得领导者称号。”
——Priya Sahni，Everest Group 实践总监

阅读完整报告
2024 年护理管理平台 PEAK Matrix 徽章
返回“荣誉”页面