2024 年护理管理平台

“Cognizant 提供全面的护理管理平台产品组合。其卓越的集成能力与主动式的问题解决方法受到了客户的好评，因此在 Everest Group 的《2024 年医疗保健护理管理平台年度 PEAK Matrix® 评估》获得领导者称号。”

——Priya Sahni，Everest Group 实践总监