跳至主要内容 Skip to footer
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@736fa4c1" 职业
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@7c7194b1" 新闻中心
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@7e70cb24" 活动
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@f13d62" 投资者关系
Avasant 2025 年多来源服务集成 RadarView
Cognizant 在《Avasant 2025 年多来源服务集成 RadarView™》报告中荣获领导者称号

Avasant 将 Cognizant 评为多来源服务集成领域领导者。此项殊荣彰显了我们在定制化 SIAM 战略方面的专业实力，以及我们对稳健的 SIAMNXT 框架、关键合作伙伴关系以及对 AIOps 和生成式 AI（包括我们的 CFS.AI 解决方案）的重大投入。

阅读完整报告
Avasant 2025 年多来源服务集成 RadarView 徽章
返回“荣誉”页面