Avasant 2025 年多来源服务集成 RadarView

Avasant 将 Cognizant 评为多来源服务集成领域领导者。此项殊荣彰显了我们在定制化 SIAM 战略方面的专业实力，以及我们对稳健的 SIAMNXT 框架、关键合作伙伴关系以及对 AIOps 和生成式 AI（包括我们的 CFS.AI 解决方案）的重大投入。