2025 年 Avasant 高等教育数字化服务 RadarView
Cognizant 在《2025 年 Avasant 高等教育数字化服务 RadarView™》报告中荣获领导者称号

Avasant 强调，Cognizant 依托二十多年的行业底蕴和强大的 AI 实践，切实推动高等教育客户的数字化转型。了解 Avasant 年度报告为何将 Cognizant 评为领导者。

阅读完整报告
2025 年 Avasant 高等教育数字化服务 RadarView™
