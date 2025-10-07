在《Avasant 2025 年全球能力中心 (GCC) 服务 RadarView™》报告中，Cognizant 荣获领导者称号，并在“实践成熟度”方面赢得满分 5 分的骄人成绩。这份 Avasant 报告特别提到了 Cognizant 独具优势的 GCC 转型方案，称“Cognizant 凭借 GCC 专项 AI 能力建设、强大的合作伙伴生态系统及经实践验证的创新交付能力，奠定了其领导者地位”。