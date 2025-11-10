跳至主要内容 Skip to footer
2025 年面向 AI 应用的应用开发服务
在 2025 年度 Everest Group 面向 AI 应用的应用开发服务 PEAK Matrix® 评估中，Cognizant 荣获“领导者”称号

这一认可体现了我们由 AI 主导的全面软件工程和咨询能力、强大的领域整合能力，以及在构建可复用知识产权和合作伙伴生态方面的持续投入，多个行业垂直领域中的客户借助我们的力量成功完成了错综复杂的端到端数字化转型计划，充分印证了我们的实力。

2025 年 Everest Group 面向 AI 应用的应用开发服务 PEAK Matrix® 评估
