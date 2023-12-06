客户案例
汽车
大众爱尔兰公司利用云技术改造客户体验
我们的解决方法
现代化改造项目包括从传统平台迁移到由 Amazon Connect 处理的 Salesforce 服务云语音，并可完全集成到 Salesforce 座席桌面。 基于我们成功实施 Salesforce 的记录，以及在集成多供应商环境方面经过验证的专业知识，Cognizant 荣幸获选来主导并交付该项目。
我们与联络中心主管、运营负责人和座席人员举行了研讨会，以了解现有平台带来的问题。 基于这些发现，我们开发了简化的呼叫流和新的平台架构，将 Amazon Connect 与 Salesforce Service Cloud 集成，以创建一个统一的、基于云的全渠道联络中心环境，同时降低总拥有成本 (TCO)。 从最初的研讨会到最终上线，这个端到端项目在短短三个月内便成功交付。
客户案例
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准备迎接汽车新时代的到来
现在，大众爱尔兰公司正受益于一个具有全方位客户视角的完全集成、完全数字化、基于云的全渠道客户服务环境。 新平台极大改善了经销商和客户联系公司的体验，并支持爱尔兰大众汽车联络中心的座席人员以更快、更明智的方式对每一次入站询问做出响应。 重要的是，它通过与经销商和客户建立持续的、高接触的、基于服务的关系，帮助大众爱尔兰公司实现了其业务转型目标。
15%
呼叫现已通过 IVR 自助服务解决
8%
呼叫队列中的平均等待时间减少
50%
后台办公效率提高
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