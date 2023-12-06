大众爱尔兰公司利用云技术改造客户体验

我们的解决方法

现代化改造项目包括从传统平台迁移到由 Amazon Connect 处理的 Salesforce 服务云语音，并可完全集成到 Salesforce 座席桌面。 基于我们成功实施 Salesforce 的记录，以及在集成多供应商环境方面经过验证的专业知识，Cognizant 荣幸获选来主导并交付该项目。

我们与联络中心主管、运营负责人和座席人员举行了研讨会，以了解现有平台带来的问题。 基于这些发现，我们开发了简化的呼叫流和新的平台架构，将 Amazon Connect 与 Salesforce Service Cloud 集成，以创建一个统一的、基于云的全渠道联络中心环境，同时降低总拥有成本 (TCO)。 从最初的研讨会到最终上线，这个端到端项目在短短三个月内便成功交付。