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客户案例
汽车行业案例研究

大众爱尔兰公司利用云技术改造客户体验

执行出色的联络中心转型，不仅打造了高效、精简的客户与客服体验，更降低了总拥有成本 (TCO)，并显著提升了后台办公室生产力。

概览

行业
汽车

地点
爱尔兰

产品和服务
Micro Focus Data Protector

挑战

通过实施基于 Salesforce Service Cloud 和 Amazon Connect 的现代化全渠道联络中心，全面精简客户服务体验。

成功亮点

  • 15% 的呼叫现已通过 IVR 自助服务解决
  • 呼叫队列中的平均等待时间减少 8%
  • 后台办公室办公效率提高 50%

挑战

Volkswagen Group 是全球最具知名度的汽车制造商之一，旗下拥有多个知名品牌，包括大众乘用车、奥迪、CUPRA、西雅特 (SEAT)、斯柯达 (Škoda) 以及大众商用车。

该集团目前正经历一场为期数年的重大业务转型，致力于成为一家由软件驱动的出行服务提供商；这种转变要求其全面重塑与经销商网络及终端消费者的关系管理方式。

作为该转型计划的一部分，大众汽车集团爱尔兰公司力求精简并优化经销商与客户在其联络中心的互动体验。在爱尔兰，传统的本地呼叫中心平台，严重拖累了来电客户体验 (CX) 以及客服人员体验。

客户服务体验的全面转型

在旧平台下，客服人员必须手动检索客户详情后才能提供协助。查找与分析通话录音极其困难，这对精准识别客服培训需求造成了负面影响。此外，通话过程中缺乏基于上下文的指导，也导致客服人员频频错失提供卓越服务的良机。鉴于联络中心是大众汽车集团爱尔兰公司 52 万名客户与经销商整体体验的核心触点，部署一个现代化、集成式的全渠道平台迫在眉睫。

我们的解决方法

现代化改造项目包括从传统平台迁移到由 Amazon Connect 处理的 Salesforce 服务云语音，并可完全集成到 Salesforce 客服桌面端。基于我们成功实施 Salesforce 的记录，以及在集成多供应商环境方面经过验证的专业知识，Cognizant 荣幸获选来主导并交付该项目。

我们的第一步行动是与联络中心主管、运营负责人和客服人员举行了研讨会，以了解现有平台带来的问题。基于这些发现，我们开发了简化的呼叫流和新的平台架构，将 Amazon Connect 与 Salesforce Service Cloud 集成，以创建一个统一的、基于云的全渠道联络中心环境，同时降低总拥有成本 (TCO)。

两人在配有多台显示器的现代服务器机房内协作

贯穿始终的顺畅项目交付

该端到端项目于 10 月至次年 1 月期间完成了设计、交付与部署，具体涵盖：

  • 举办终端用户研讨会，全面了解客户、客服人员及主管对传统联络中心系统的不满之处
  • 为大众汽车集团爱尔兰公司推荐基于 Salesforce Service Cloud 和 Amazon Connect 的全新云端全渠道客户体验 (CX) 平台建设方案 
  • 制定商业案例，以论证新平台可实现的 TCO 节约及投资回报率 (ROI) 
  • 依托 Cognizant 的深厚技术专长以及与 Salesforce 和 Amazon Web Services 的紧密合作关系，完成新平台的设计、开发与实施 
  • 设计并实施优化的呼叫流程，包括首次在平台的交互式语音应答 (IVR) 模块中引入客户自助服务功能 
  • 为主管和客服人员提供深度培训，全面展示 Salesforce Service Cloud 的强大功能，包括 AI 驱动的“最佳下一步行动”指导潜力 
  • 采用低风险迁移策略，率先为一个大众品牌上限，让所有客服人员轮流在新环境中积累经验，并于一周后平稳为其余品牌上线 
  • Cognizant 提供持续支持，全程助力大众汽车集团爱尔兰公司不断优化业务成果

“直击问题核心的能力，帮助我们有效降低了风险，确保具备对口技能的人才加入项目团队，并保证了培训与实施同步推进，从而最大限度发挥该解决方案的潜力。”

—Ian Treacy，大众汽车集团爱尔兰公司客户体验主管

业务成果

成功实施解决方案后，大众汽车集团爱尔兰公司获得了一个具备 360 度客户全貌视图的云端全渠道客户服务环境，实现了全面集成与完全的数字化。新平台极大改善了经销商和客户联系公司的体验，并支持爱尔兰大众汽车联络中心的客服人员以更快、更明智的方式对每一次入站询问做出响应。

上线首日即见成效的 CX 与生产力提升

自上线首日起，全新的客户服务体验平台便为大众汽车集团爱尔兰公司及其经销商与客户带来了立竿见影的业务成果，包括：

  • 顺畅的客户体验，所有入站通信均在 Service Cloud 客服桌面端处理，使客服生产力提升了 4.2%，并确保在处理每次咨询时都能掌握 360 度客户全貌。
  • 15% 的呼叫在 IVR 内闭环，得益于全新的自助服务功能，呼叫转接率大幅降低，来电者能够在 IVR 系统内迅速获取常见问题的解答。
  • 平均排队时间缩短 8%，凭借优化的路由策略以及通话回拨等新功能，呼叫等待时间显著减少。
  • 后台生产力跃升 50%，客服无需再在多个应用间频繁切换以查找客户信息，同时优化的呼叫流程可自动将来电者转接至最合适的客服。
  • 降低 TCO，采用经济高效、基于 OpEx 的云平台，彻底消除了对本地基础设施、软件许可及长期维护的需求。
  • 数据驱动的洞察指引 CX 优化，运用高级分析与报告功能，精准识别并解决客户体验痛点。
  • 极具挖掘潜力的未来升级空间，依托 Salesforce Service Cloud 强大的 AI 功能，包括在客户通话期间为客服提供实时的“最佳下一步行动”指导
四名专业人员在办公室内，聚精会神地讨论大屏幕上复杂的数字图表。

准备迎接汽车新时代的到来

大众汽车集团爱尔兰公司正积极拥抱汽车行业的新纪元——在当今时代，制造商将与经销商及客户建立持续、高频且以服务为核心的紧密关系。联络中心体验是这一全新模式取得成功的关键所在，而大众汽车集团爱尔兰公司凭借基于云端的全渠道联络中心，已在交付卓越服务方面占据了理想高地。新平台通过现代化、集成式的桌面端以及 360 度的客户视图，不仅降低了服务成本，更大幅优化了客服人员的工作体验。

关于大众集团爱尔兰公司

大众集团爱尔兰公司 (VWG Ireland) 是大众汽车股份公司 (Volkswagen AG) 的全资子公司，也是爱尔兰规模最大的汽车企业。旗下拥有六大领先品牌：大众乘用车、奥迪、斯柯达、CUPRA、西雅特以及大众商用车。作为一家全国性销售公司，我们与遍布爱尔兰共和国的近 130 家特许零售商保持着紧密的合作伙伴关系。大众集团爱尔兰公司是爱尔兰领先的纯电动汽车 (BEV) 销售商，其纯电车型合计市场份额高达 34%。有关更多信息，请访问 https://www.vwgcareers.ie/about

客户案例

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