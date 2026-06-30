大众爱尔兰公司利用云技术改造客户体验

Volkswagen Group 是全球最具知名度的汽车制造商之一，旗下拥有多个知名品牌，包括大众乘用车、奥迪、CUPRA、西雅特 (SEAT)、斯柯达 (Škoda) 以及大众商用车。

该集团目前正经历一场为期数年的重大业务转型，致力于成为一家由软件驱动的出行服务提供商；这种转变要求其全面重塑与经销商网络及终端消费者的关系管理方式。

作为该转型计划的一部分，大众汽车集团爱尔兰公司力求精简并优化经销商与客户在其联络中心的互动体验。在爱尔兰，传统的本地呼叫中心平台，严重拖累了来电客户体验 (CX) 以及客服人员体验。

客户服务体验的全面转型

在旧平台下，客服人员必须手动检索客户详情后才能提供协助。查找与分析通话录音极其困难，这对精准识别客服培训需求造成了负面影响。此外，通话过程中缺乏基于上下文的指导，也导致客服人员频频错失提供卓越服务的良机。鉴于联络中心是大众汽车集团爱尔兰公司 52 万名客户与经销商整体体验的核心触点，部署一个现代化、集成式的全渠道平台迫在眉睫。