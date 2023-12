SAP Customer Experience

Vi forstår at kundeopplevelse-transformasjon er et viktig forretningsimperativ for kundene våre. Disse programmene må implementeres raskt for å bidra til å realisere businesscasen og gjøre det mulig for virksomheten å oppnå fordelene med å være tidlig ute med noe nytt.

Cognizants SAP CX Rapid Deployment Solutions (RDS) er utviklet for å akselerere din kundeopplevelse-transformasjonsreise. Vi har tatt i bruk en tilnærming styrt av beste praksis, som effektivt genererer de ønskede forretningsresultatene og dermed øker verdien av investeringen din i SAP CX-applikasjonspakken.

CX RDS inkluderer et rikt sett med bruksklare funksjoner for e-handel som kan kombineres med forhåndsbygde bransje-/domeneløsninger for å levere digital tilrettelegging og brukeropplevelse – i bedriftsskala og med en akselerert tidslinje. RDS-plattformen spenner over hele syklusen, fra leads til inntekt, og leverer eksepsjonell verdi via følgende funksjoner: