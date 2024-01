Løsninger for inntektsstyring

Bygg et økosystem for intelligent orkestrering

Mens våre kunder gjennomgår en transformasjon så de er klare for fremtiden, erkjenner de at mange års eksisterende vekstinvesteringer ble gjort i siloer. Fremover må vinnende merkevarer finne en måte å bryte ned disse siloene og redefinere opplevelser.



Evnen til å levere best-in-class opplevelser krever at virksomheter drives med et bedriftsøkosystem som består av orkestrerte teknologier og prosesser som fungerer i harmoni. Denne tilnærmingen gir en iboende merkevarefordel som gjør det mulig for bedrifter å jobbe smartere, være mer robuste og overgå konkurrentene, for å levere markedsledende evner og finne nye veier til vekst.

Cognizants inntektsstyrings-praksis ble etablert i 2018 gjennom oppkjøpet av ATG, en leder innen Quote to Cash-løsningstjenester til både kommersielle og store bedriftsmerkevarer. Som ledere innen cloud computing og SaaS-rådgivning hjelper vi kundene våre med å oppnå kritiske resultater, og vellykkede resultater er forankret i forståelsen av ende-til-ende-personene, prosessen og teknologien for å administrere kunder og inntekter.