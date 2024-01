Oracle Cloud infrastrukturtjenester

Våre administrerte tjenester hjelper kontinuerlig å evaluere applikasjoner som støttes på skyen og sluttbrukerreisene de tilbyr. Som CSPE-partner er vi et enkelt kontaktpunkt for å støtte ende-til-ende-stakken, fra infrastruktur til applikasjonstjenester under enhetlige SaaS-lignende tjenestenivåer. Vi har ekspertrådgivere, spesialiserte verktøy og tjenester for bedriftsrisikoreduksjon, overvåking, sikkerhet, robusthet og ytelsesoptimalisering.

Vi automatiserer arbeidsbelastningsadministrasjon, utvider skymiljøet og administrerer regelverksoverholdelse. Med 24/7-støtte under en enhetlig SLA, ITSM Framework og en engasjert år-over-år-tjenesteforbedringsstrategi, forstår vi alle aspekter av skyinfrastrukturen din.