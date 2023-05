SAP S/4HANA-tjenester

«Vi startet et ambisiøst overgangsprogram, og samarbeidet med Cognizant for implementering og levering av både SAP S/4HANA og SAP i Azure. Etter et veldig intenst, komplekst og utfordrende ti måneder langt prosjekt gikk de nye systemene og infrastrukturen i SAP S/4HANA-kjernen live når de skulle. Dette var en enorm prestasjon med tanke på at hele programmet ble utført eksternt på grunn av covid-19-restriksjoner. Cognizant-teamet jobbet utrettelig sammen med IT- og forretningsteamene våre for å levere en SAP S/4HANA-løsning for beste praksis som vil tjene virksomheten vår i mange år fremover.»

– CIO, et britisk produksjonsselskap