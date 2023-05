Organiser trygg retur til kontoret samtidig som du bygger fleksibilitet på lang sikt

Det krever nøye overvåking og styring av ansattes velvære å navigere gjennom utbredte helseproblemer. Cognizant Safe Workforce gir innsikt for å legge til rette for raske, informerte beslutninger sammen med evnen til å handle raskt og sørge for at arbeidsstyrken er trygg. Cognizant Safe Workforce er en integrert løsning laget i samarbeid med Salesforce, og er bygget på Work.com-plattformen. Løsningen hjelper til med å organisere ansattes rutiner ved å overvåke velvære, administrere aktivitet på arbeidsplassen og muliggjøre kontaktsporing. Løsningen utnytter data, automatiserer prosesser og supplerer dem med menneskelig kunnskap for å håndtere helserisiko for arbeidsstyrken. Cognizant Safe Workforce leverer innsikt fra data fra ansatte og folkehelsen, koordinerer antall ansatte på et skift på et gitt tidspunkt, muliggjør kontaktsporing av smittede personer og legger til rette for omnikanal kommunikasjon med ansatte.