Forenkling og modernisering av forretningsprosesser og IT-infrastruktur er avgjørende i dagens digitale mandat. Oracles sky-teknologier spiller en kritisk rolle for å støtte digitale transformasjonsinitiativer. Cognizant er en anerkjent leder innen digitale transformasjonsinitiativer, og et av bransjens ledende konsulent- og rådgivingsselskaper – både for virksomheter som har migrert og for dem som vurderer å flytte til Oracle Cloud.