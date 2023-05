SAP på AWS Cloud

Visualiser et detaljert sluttresultat

Vår unike SID-baserte prismodell for administrert plattform som en tjeneste (mPaaS) for SAP-applikasjoner gir deg en virkelig forbruksbasert pristilnærming for å administrere teknisk drift av SAP-systemer på AWS. For å designe en feilsikker infrastrukturarkitektur for distribusjon og migrering av SAP til AWS må du visualisere sluttresultatet i stor detalj. Cognizant hjelper deg med å gjøre det ved å fange opp sentrale forretnings- og sikkerhetskrav, etablere et sett med designprinsipper for å klargjøre mål og prioriteringer og ta designvalg for SAP-distribusjon på AWS. Vi hjelper deg med å utnytte flere fordeler ved å drifte SAP-systemer i AWS-skyen, inkludert: