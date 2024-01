Våre utdanningsspesifikke tjenester for utgivere spenner over markedsføring, salgsaktivering, mulighet til å bestille og ordre-til-kontanter arbeidsflyter. Vi supporterer AWS-implementeringer fra CRM og ERP til mellomvare, datavarehus og markedsføringsautomatiseringsapplikasjoner. For høyskoler og universiteter tilbyr vi digitale tjenester for å modernisere studentopplevelsen på tvers av elevens verdikjede.