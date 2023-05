AWS maskinlæring

Selv om det forventes at kundene investerer mer enn 77 milliarder dollar i ML innen 2022, blir bare 10 % av modellene faktisk distribuert, og bare 7 % av bedriftene kan skalere modeller på tvers av virksomhetene sine. Som et resultat prøver bedrifts- og IT-ledere å omfavne maskinlæring, verdilevering og hvordan man best kan skalere teknologier for å realisere alle de potensielle fordelene.

Cognizants rådgivningstjenester og AI Maturity Assessment Framework opprettholder prioriteringen av intelligente forretningsstyrte resultater og distribusjonen av AWS-drevne modeller utover testlaboratoriet, noe som sikrer at intelligens skaleres og integreres effektivt i hele organisasjonen.