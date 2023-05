Optimaliser skyytelsen

Lever fleksibel skydrift med AWS Cognizants AWS Cloud Operate hjelper organisasjoner med å administrere og optimalisere skyinfrastrukturen deres ved å utnytte vår integrerte Cloud Management Platform (iCMP), rammeverk og beste praksis for AWS. Den er designet rundt fire styringsprinsipper – økonomi, teknologi, service og sikkerhet og lovkrav – for å redusere risikoer, maksimere innovasjon og oppnå raskere lanseringstid. Tilbudet bruker AI/ML for å automatisere skyforvaltningstjenester fra ende til ende, inkludert overvåking og varsling, levering og orkestrering, konfigurasjonsadministrasjon, styring, sikkerhet, administrasjon av applikasjonsytelse og optimaliseringstjenester. Dette sikrer kostnadsbesparelser, forbedret fleksibilitet, en bedre brukeropplevelse og økt sikkerhet. Som AWS Managed Services Partner (MSP) har Cognizant skreddersydd dette tilbudet, gjennom dedikerte og delte leveransemodeller, for at det skal passe de unike behovene til din bedrift. Standard støtteordninger inkluderer Platinum (24x7), Gold (16x5) og Silver (8x5). Du kan også velge tilpassede tjenester gjennom en dedikert modell.