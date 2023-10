Ytelsesimperativer AI

Å navigere et nytt veikart for vekst

Se for deg å legge ut på en storslått ekspedisjon, hvor terrenget hele tiden endrer seg, og kartet du holder i hendene tegner seg selv på nytt for å avsløre nye og spennende destinasjoner.



Dette er hvordan generativ AI utfolder seg, og gir oss et grenseløst potensial, demokratiserer tilgangen til innsikt og ferdigheter og setter scenen for at nye verdikjeder kan dukke opp.

Å lykkes med å navigere denne reisen vil kreve at ledere gir fra seg tradisjonelle forestillinger om kontroll og omfavner en mer flytende tilnærming til organisasjon og verdiskaping.

For å utforske ytelsesimperativer for en epoke med gjennomgripende AI, snakket Cognizant med bedriftsledere og fagspesialister om fire områder som opplever tektoniske endringer: organisasjon og mennesker, eksperimentering for innovasjon og nye inntektsstrømmer, partnerskapsøkosystemer og drift.