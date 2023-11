Resultatdrevet IT-OT-rådgivning med intelligens innebygd ved design Vi tilbyr omfattende IT-OT-rådgivning for alle fasetter av digital transformasjon. Vår ekspertise spenner over bedriftsprogrammer, digitale strategier og veikart til produksjonssystemkonsepter, design og samsvar. Vi utmerker oss innen prosessoptimalisering og OT-infrastruktur. Vi bruker en grundig prosjektplanleggingsmodell for å engasjere, undersøke og planlegge med kunder. Dette sikrer prosjektsuksess, risikoreduksjon og hjelp til å måle ROI. Vår dype kunnskap om produksjonssystemer gjør at vi kan forstå data- og tilkoblingskrav og bygge ende-til-ende-systemer fra et designgrunnlaget. Med innovative løsninger og omfattende prosesskunnskap gjør vi det til vår misjon å akselerere markedsinntreden og forbedre pasienthelsen.