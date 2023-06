SAP S/4HANA hjelper Orkla med å oppnå resultater

Prosjekt ONE var et avgjørende skritt i etableringen av Orkla-visjonen, kalt Orkla ONE. Med Cognizant var Orkla i stand til å modernisere ERP-plattformen for Orkla-brandede forbruksvarer med SAP S/4HANA distribuert på Azure. Denne transformasjonen gjorde selskapet til det første nordiske selskapet som utførte digital transformasjon av eldre ERP-applikasjoner på tvers av flere forretningsenheter til SAP S/4HAHA-plattformen på Azure. Som et resultat av SAP S/4HANA-optimaliseringsøvelsen, sparte Orkla til slutt over $99 000+ det første året ved å periodisk analysere utnyttelsen av skykapasiteten. Orkla oppnådde 99,9 % tilgjengelighet av tjenester med 100 % SLA-overholdelse og forbedret stabilitet og smidighet ved å levere SAP-prosjektsystemer på forespørsel. Det styrket også databeskyttelse og forretningskontinuitet med sikkerhetskopiering på flere steder og DR. Den oppgraderte arkitekturen for SAP S/HANA gjør at Orkla raskt kan tilpasse seg forretningsendringer i databasert etterspørsel. Denne høye graden av prosessimplementering har økt Orklas operasjonelle effektivitet, repeterbarhet og skalerbarhet.