Mennesker fungerer uanstrengt på en intuitiv driftsmodell - hjernen vår vurderer konstant innkommende sensoriske data mot lagret kunnskap om tidligere erfaringer, forutser hva som vil skje videre og iverksetter øyeblikkelig handling.

Ta det dagligdagse eksempelet med å gå over en trafikkert vei. Vektoren til motorsykkelen som nærmer seg, høyden på fortauskanten foran, tempoet til mannen med barnevognen på vei mot deg: I løpet av millisekunder beregner hjernen din ubevisst alle disse datapunktene og kryssrefererer dem mot lagret erfaring for å veilede din neste handling.

Denne evnen oppnås over tid, som et produkt av evolusjon og innsats. På samme måte krever det å bygge en intuitiv driftsmodell flid for å utnytte den nyeste markedsdynamikken – og visdom til å forstå hvordan de gjelder for organisasjonen din.